– A mai nap megint könnyes lett a szemünk – adta hírül közösségi oldalán a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány.

– Megint egy olyan kutyus gazdisodott, aki évek óta várt és ő is fekete. Abigél piciként került be a gyöngyösi ebrendészeti telepre, és soha senki rá nem nézett, testvérei gazdisodtak, ő maradt! De ma végre elindult ő is a nagybetűs életbe! Köszönjük az örökbefogadóknak! Abigél, légy jó kislány! Hiányozni fogsz! – olvasható a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány Facebook-oldalán.