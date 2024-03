A Líceum Kápolnájában adta át dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor és dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettese a demonstrátori címeket az eredményesen pályázó hallgatóknak csütörtökön az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A rektor köszöntőjében kifejtette, jeles nap ez ezeknek a tehetséges fiataloknak.

– Olyan egyetem kollégái lettek, mely 250 éves múltra tekint vissza, s már nemzetközi szerepvállalással is bír – emelte ki. Hozzátette, az egyetem törekszik arra, hogy az oktatásban és kutatásban is magas színvonalon folytassa a tevékenységét,s ebbe beletartozik az is, hogy az itt lévő tehetséges hallgatókat bevonjuk a munkába. Az ünnepi eseményen 25-en vették át a címet.