– Több támogatást, több programot az egri időseknek! – így kezdte bejegyzését Vágner Ákos, a Fidesz egri polgármesterjelöltje. A bejegyzésben kifejti, idős embertársaink felbecsülhetetlen értékekkel és tudással vannak felvértezve.

– Igazi tanítók, akik bölcsességeikkel, tapasztalataikkal segíthetik a fiatalabbakat. Amellett, hogy meghallgatjuk és megfogadjuk tanácsaikat, jusson eszünkbe az is, hogy mi mit adhatunk nekik. Fűrész Jánossal, az egri Ezüstidő Szabadidős Egyesület elnökével egyetértettünk abban, hogy Egernek olyan városnak kell lennie, ahol az idősek is jól és megbecsülve érzik magukat. Több klub létrehozására, programokra és aktív szabadidős tevékenységekre lenne szükség Egerben.És több segítséget kell kapniuk a kisnyugdíjasoknak. Amennyiben bizalmat kapok júniusban, polgármesterként is számítok majd időseink tapasztalataira, s ők is számíthatnak rám! – írta a posztban.