Hagyományos népi locsolkodásra indult húsvét hétfő délelőttjén Kálban egy sereg gyermek, legény és férfi. A mintegy húszfős csapat Szalmás Sándor ötletgazda otthonában, a káli Nomád tanyán gyülekezett, majd az Árpád, a Turul, a Tábor és a Jókai utcákon végigvonulva kereste fel a lányokat, hajadonokat és az asszonyokat, nehogy elszáradjanak. Kútvízből, de kölniből is bőséggel jutott a hölgyekre, akik piros tojással, csokoládéval kínálták a kapu előtt a kisebbeket, jófajta pálinkával és ízletes harapnivalóval a felnőtteket. A locsolóversek minden képzeletet felülmúló változatossága nevettette meg a vidám társaságot minden porta előtt, bőven akadtak köztük huncut, sőt pajzán, de "boszorkáknak való" rigmusok is. A ragyogó, koranyári időben a házaik elé kiálló "leskelődők" sem hiányoztak, igazi közösségi eseménnyé varázsolva a locsolkodást. A remek hangulatot jól jellemezte, hogy az ünnepre a rokonaikhoz autón érkezőket is "táncba vitte" a férfisereg, a járművekben ülő hölgyek is kapnak a húsvéti köszöntésből.

Szalmás Sándor elmondta portálunknak, hogy azért hirdette meg idén is a szép hagyomány újraélését, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a húsvét hétfő tradicionális szokásaival.