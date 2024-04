Fertálymesteri kerékpáros körút 2024 elnevezésű kerékpáros élménynapra várja május 4-re az Egri Fertálymesteri Testület az érdeklődőket. Felhívásuk szerint az Egri Fertálymesterei Testület célja – a régi idők hagyományainak ápolása és tovább örökítése mellet – a kor szelleméhez illő hagyományok megteremtése és ápolása. Most a több százéves hagyományokkal rendelkező fertálymesterek testülete, olyan eseményt szervez, amely nem csupán egy egyszerű túra, hanem egy valódi élmény és kaland a résztvevők számára. A kerékpáros körút során nemcsak a városunkat és környékét fedezhetik fel, hanem a múlt és jelen találkozását is megélhetik a különböző kilátópontokon és útvonalakon keresztül. Tekerünk majd kerékpárúton, murvás szakaszokon, de még füves legelőkön is áthaladunk, így minden résztvevőnek különleges élményben lesz része. A fertálymesterek olyan lehetőségeket biztosítanak az Egerben élőknek és a városba látogatóknak, amelyek révén közvetlen kapcsolatba kerülhetünk a természettel és a sport örömeivel. Várkonyi György főkapitány korábban elmondta, a várost szinte teljesen körbefutja egy kerékpárút amely szép, látványos útvonal.

A tervezett útvonal Beküldött fotó

– Népszerű például a Tisza-tó körbetekerése is, így ennek mintájára Egert kerüljük meg a Fertálymesteri Körúttal, melyről csodás kilátás nyílik a városra és környezetére. Erre a jól körüljárható bicikliútra állomások, pihenőpontok biztosításával várjunk minden korosztályt, hagyományteremtőnek szánjuk az eseményt. A negyedek biztosítják majd az átkelő pontoknál az átkelést, illetve segítkeznek a nehezebb terepeken és frissítőt is kínálnak – emelte ki. A túra egy 31,8 kilométeres távot jelent 360 méteres szintkülönbséggel, május 1. éjfélig lehet jelentkezni. Rossz idő esetén az eseményt május 11-én tartják meg.