Elkezdték a Kertész úti parkolóház falának festését. De nem szimpla festés ez csak, hanem portrék kerülnek a szürkeség helyére. Ahogy arról írtunk, az áprilisi közgyűlésen, a Kertész úti parkolóházon falfestés létesítéséről nyújtott be sürgősségi indítványt Kovács Cs. Tamás. A képviselő indítványa szerint a parkolóház Bitskey uszodával szembeni homlokzata, elhelyezkedéséből is eredően adja magát, hogy a több mint 100 éves egri vízesportoknak emléket állítson egy falfestéssel. Az egri úszó- és vízilabda sport több mint egy évszázados története alatt számos jelentős sikert elért, emberként is példaként állítható embert nevelt ki, akikre büszkék lehetünk egriként.

Az előterjesztés szerint a szóban forgó falfelület méretéből eredően nem alkalmas, hogy valamennyi kiválóság, minőségben, érdemben helyet kapjon a tervezett festésen, ezért az egri úszósport két kiemelkedő alakját – a parton sétáló Bitskey Aladár és a vízben labdával látható dr. Ringelhann György személyében – örökítenék meg a parkolóház falán. Az előterjesztést támogatta a grémium, mostanra pedig már a megvalósítás is elkezdődött, hamarosan láthatóak lesznek a festmények.