Szabó Zsolt országgyűlési képviselő Karácsondra látogatott Földi Csaba polgármester meghívására. A részletekről a karácsondi községvezető számolt be a közösségi oldalán.

– Szabó Zsolt település bejárást tett nálunk, melynek során ellátogatott az önkormányzathoz tartozó intézményekbe, találkozott klubtagokkal, ellátottakkal, dolgozókkal, helyi vállalkozóval, képviselőkkel, helyi civil szervezetek vezetőivel és tagjaival is. A könyvtárunkban a hímző és gyöngyfűző szakkörünk tagjai által készített tárgyakból összeállított kiállítást is együtt nyitottuk meg. Beszéltünk és egyeztettünk Karácsond jövőbeli terveiről, egyeztettünk az előttünk álló lehetőségekről, a megvalósítás alatt lévő és tervezett új pályázatainkról. Számos jövőbeli fejlesztési elképzelésünk van, még nem értünk a megoldani kívánt feladataink végére. Tovább szeretném folytatni Karácsond fejlesztését, falunkat továbbvinni a megkezdett stabil úton, folytatni az eredményes együttműködést és együttgondolkodást, ezért a jövőben is számítok Szabó Zsolt képviselő úr megtisztelő támogatására, segítő közreműködésére – fogalmazott Földi Csaba.