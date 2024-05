Göböly Bendegúz, a Bornemissza Gergely Technikum diákja a Young Car Mechanic nemzeti döntőjén és most a litvániai nemzetközi fináléra készül. Elárulta, érdekli a szakma, a tanárok választották ki az indulókat, és három fordulón keresztül versenyeztek. Korszerű elméleti és gyakorlati feladataik voltak, autóvillamossági feladat, autódiagnosztika, részegységek szerelése is szerepelt a megoldandó dolgok között. Most nagyon keményen készülnek, külön nyelvi felkészítése nincs, egyénileg készül az angol nyelvű versenyzésre. Édesapja autószerelő, és őt is elkezdték érdekelni a szerelési, hibajavítási feladatok. Most dolgozni fog, de szeretne részt venni szakmai továbbképzéseken, akár mestervizsgát is tenni. Mint mondta, a gépjármű mechatronikai szakma szükséges ahhoz, hogy belelássanak a hibrid és elektromos autókba.

A legeredményesebb tehetséggondozó pedagógusoknak járó emlékplaketteket Gulyik judit (EKKE Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum) és Zsákai István (HVSZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium) kapták meg.

Az iskolák is átvették a legjobbaknak járó vándorserleget