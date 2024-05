Orosz Lászlóné Ibolya, független polgármester-jelölt tartott sajtótájékoztatót szerdán délelőtt a kampánytapasztalatokról, terveiről. Mint mondta, minden egri postaládába eljuttatja programját. A legfontosabb pontok közt említette az idősökkel való együttműködést, a fiatalokkal és a vállalkozásokkal való kapcsolattartást.

– Évente hat alkalommal tízezer forintos gyógyszertámogatásban részesíteném az idősebbeket, az elsősök gyermekeinek 25 ezer forintos iskolakezdési támogatást nyújtanék, s megpróbálnám megoldani a fiatalok lakhatási problémáit. Sok az üresen álló önkormányzati ingatlan, mely erre a célra kiválóan alkalmazható lenne – mondta. Példaként említette a volt mezőgazdasági iskola épületét, vagy a fecskeházak bővítését.

Azt is kifejtette, hogy sokat foglalkozott út és járdafelújítással, szavai szerint ebben is van hová fejlődni még. Ezen kívül azt is hangsúlyozta, legyen nyilvános a városi költségvetés az egriek számára, ebben is lépéseket kíván tenni megválasztása esetén.