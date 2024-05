11:30

A szünet után arra jutottak, hogy a Bódi Zsolt által javasolt indítványról szavaznak, a képviselők megszavazták, hogy megerősítik a korábbi költségvetési módosítást, így az átcsoportosításokhoz egyeztetés kell.

A tavalyi zárszámadással kapcsolatban Orosz Ibolya a Sas II. Projekt elszámolásáról érdeklődött, hiszen azt tavaly év végéig nem számolták el.

– Ha nem fogadja el ezt az iránytó hatóság, akkor miből fogjuk kifizetni a beruházót? – érdeklődött.

Juhász Tamás elmondta, hogy nem volt még jóváhagyás, ha nem is lesz, akkor a közgyűlés dönt majd, hogy miből fizetnek.

11:10

A képviselők egy része szünetet akart, de mivel nem volt jelen egyetlen frakcióvezető sem az ülésen, az nem volt szabályszerűen kezdeményezhető. Minczér Gábor, aki a polgármester távollétében ideiglenesen az ülést vezette úgy fogalmazott: „Megint önmagunk karikatúrái vagyunk”. Végül ügyrendi szavazást kellett tartaniuk arról, hogy legyen-e 5 perc szünet, megszavazták.

11:00

A 2024-es költségvetés módosításának visszavonásáról a gazdasági iroda vezetője beszélt. Juhász Tamás kiemelte, olyan gyakorlati problémákat találtak, melyekre nem fognak megoldást találni: többek között a vis maior tartalékot nem fogják tudni polgármesteri hatáskörben bontani, így nem tudnak cselekedni közgyűlési jóváhagyás nélkül. A szociális ágazati pótlékot szintén nem fogják tudni az intézmények részére átadni. Balesetveszélyes helyzetekben, ha dologi kiadásra kell pénzt fordítani, az sem megoldható a közgyűlés összehívása nélkül.

Bódi Zsolt javasolja, erősítsék meg a módosítást, mert szerinte még a felsoroltakon kívül is sok mindenbe nyúl bele úgy a polgármester, hogy a képviselőknek fogalma sincs róla.

Orosz Ibolya arról érdeklődött, hogy ha korábban az 1 millió forint feletti tételekre érvényben lévő jóváhagyási szabály mellett is meg volt oldva ezeknek a folyósítása, akkor most mi lett a gond. Juhász Tamás azt válaszolta, hogy azért, mert a módosítás komplett jogköröket vesz el.

Orosz Ibolya szünetet kért, hogy kellően megalapozott döntést hozhassanak: „Nyilván nem szeretnénk, hogy a szociális ágazati pótlékot ne kapják meg a dolgozók, de azt sem, hogy olyan átcsoportosítások legyenek, amiről nem tud se a közgyűlés sem a pénzügyi bizottság.”

Oroján Sándor szerint nincs helye a naivitásnak, arra megy ki a játék, hogy változtassák meg a döntést és ne tudják korlátozni a polgármestert abban, hogy „mindenféle botrányos szerződést kössön”.

10:30

– Kérem fogadják el tőlem: Eger közbiztonsága stabil. Élhető település – mondta Kovács József rendőrkapitány. – Elhangzott, hogy népszerű turisztikai célpont, annak érdekében dolgoznak, hogy ez így is maradjon.

– Az egri rendőrkapitányság egy személyzeti kerettel gazdálkodhat, ami fix. A jelenlegi létszámhiány 15 százalék körül van. Ezt a humánerőforrást igyekszünk optimálisan vezényelni – mondta. Kiemelte, hogy a Felsőváros és Felnémet nagy figyelmet kapott, a rendőrség felderítő munkájának eredményessége javult, a rendelkezésükre álló humánerőforrással minden erejükkel a város érdekében dolgoznak.

– A hajléktalankérdés évek óta probléma, a jogszabályi keretek között igyekszünk eljárni a hajléktalan, vagy hajléktalan életmódot élő személyekkel szemben. Jelentős külső segítség nem fog érkezni, nyilván vannak helyzetek, amikor a készenlétis kollégák segítsége szükséges, de a helyi problémák helyi megoldást igényelnek – mondta. Arról is beszélt, hogy az önként vállat túlóráról a dolgozók nyilatkoznak, csak saját vállalásukon múlik.

A képviselők elfogadták a javaslatot, így a Belügyminisztériumnak írandó levelet és a rendőrség tájékoztatását is.

10:15

Dr. Pócs Alfréd szerint az üres önkormányzati helyiségekbe kellene befogadni a hajléktalanokat.

Pápai Ákos kiemelte, már a Mi Hazánk Mozgalom 2019-es programjában is szerepelt a városőrség felállítása. Hozzátette, hogy a városnak törvényi kötelessége a közbiztonságban közreműködni.

– Egyesek most tényleg úgy csinálnak, mintha feltaláltak volna valami újat. Minden évben kaptunk közbiztonsági beszámolót, a mi dolgunk lett volna, hogy jelezzük annak el nem fogadásával, hogy nem vagyunk elégedettek. Egyedül én nem fogadtam el, és ez nem a rendőrség ellen szólt. Egyetértek Farkas Attilával, az apró garázda bűncselekmények mögött szociális probléma húzódik: az új pszichoaktív anyagok. Az sem segített ezen az egészen, hogy a Városgondozástól el lett küldve ennek a rétegnek sok olyan szereplője a gépesítés miatt, akik munkavégzésükkel példaként szolgálhattak – mondta.

Pápai Ákos javasolta, hogy az egri hajléktalanokat igyekezzenek a jogszabály szerint reintegrálni, más településekről is érkeznek hajléktalanok – főleg nyaranta –, mert az a hír járja köztük, hogy Egerben jó hajléktalannak lenni. Meg kell teremteni azt a helyzetet, hogy ne akarjanak ide jönni.

9:35

Bódi Zsolt a közbiztonsági előterjesztéshez módosító indítványt is benyújtott, ebben a jegyzőt bízná meg azzal, hogy vizsgálja meg a közterület felügyelet 30 tagúra bővítésének lehetőségét és ezt a következő ülésre terjessze be. Bódi kiemelte, 3 műszakban képzeli el a városőrség munkáját, széleskörű beavatkozási lehetőséggel.

Oroján Sándor nehezményezte, hogy az előterjesztés előtt már ő tavaly novemberben tett ilyen javaslatokat. Hozzátette, örül, hogy ezek lassan bekerülnek a köztudatba, reméli nem csak a választás miatt.

– Állami feladatot állami pénzből kellene megvalósítani, főképp, hogy nehéz helyzetben van a város. Ugyanakkor látom, hogy jelen pillanatban az a leggyorsabb, ha megtámogatjuk a rendőrséget – emelte ki. Támogatja, hogy rendészetet hozzanak létre, hiszen nagyobb jogkörrel rendelkeznek. Hozzátette, furcsállja, hogy a Felsővárosban polgárőrséget hoznak létre politikai ambíciókkal rendelkező emberek, hiszen a polgárőrség nem végezhet politikai tevékenységet.

Császár Zoltán arról beszélt, hogy a rendőrség elvégzi a maga dolgát, de manapság senki nem szívesen megy rendőrnek, mert feljelentik őket mikor a munkájukat végzik.

– Erdei Gyulát dicséret illet, hogy egyáltalán egyben tudja tartani a közterület-felügyeletet – mondta.

Farkas Attila alpolgármester elmondta, hogy egyetért a rendőrség támogatásával, de felhívja a figyelmet arra, hogy ez állami feladat.

– Attól, hogy most támogatjuk a rendőrséget, nem lesz több rendőr, pedig arra lenne szükség. Javaslom írjunk a Belügyminisztériumnak egy levelet a helyzetről – mondta.

Orosz Ibolya az Egri civil Kerekasztal véleményét mondta el: azt javasolják, amit Farkas Attila is, hogy mindenképpen jelezzék a Belügyminisztériumnak a helyzetet. Azt mondta, korábban már volt ilyen időszak és akkor emelt rendőri jelenléttel megoldódott a probléma.

Mirkóczki Ádám felhívta a figyelmet, hogy 2 éve már Pintér Sándor belügyminiszterrel beszélt erről.

Mirkóczki Zita szintén azt hangsúlyozta, hogy nem érti, miért most foglalkoznak a helyzettel, miért most foglalkozik a Fidesz a Felsővárosban a kispiac helyzetével és a közbiztonsággal, egy évvel ezelőtt miért nem. Kérte, hogy a Felsőváros is kerüljön bele az előterjesztésbe a térfigyelő kamerák fokozott bővítésével kapcsolatban.

Kovács Cs. Tamás felhívta a figyelmet, hogy a témával eddig is foglakkozott a közgyűlés, a kamerahálózat bővítése minden évben téma.

Minczér Gábor alpolgármester kiemelte, hogy a megfelelő honorárium biztosítása is fontos, hiszen megfelelő munkaerőt kell találni a feladatra, ami nem teljesen veszélytelen.

Sós Tamás arról beszélt, hogy szerinte a túlórákkal túlterheltek lesznek a rendőrök és jó lenne a létszámot is növelni.

9:20

A szerdai rendkívüli egri közgyűlésre 2 sürgősségi indítványt is benyújtottak. Mirkóczki Ádám a tourinform irodák felújításával kapcsolatban, Juhász Ádám pedig emléktábla elhelyezéssel kapcsolatban.

Orosz Ibolya javasolta, hogy a tavalyi zárszámadásról szóló előterjesztést időkorlát nélkül tárgyalják. Bódi Zsolt javasolta, hogy a közbiztonsági előterjesztéssel kezdjenek, hogy a rendőrkapitánynak ne kelljen várnia.

Napirend előtt dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk Mozgalom) elmondta, egy ideje borzolja a kedélyeket, hogy hangfelvételek kerülnek ki a hivatalból.

– Nem tudjuk hogyan készülhettek el ezek. A polgármester úr az elhangzottakkal kapcsolatban tartozik némi magyarázattal. Legalább annyit mondjon, hogy mindez munkaidőn kívül, egy pohár elfogyasztott bor után történt, szeretném azt hinni, hogy ez nem valós, csak az alkohol hatása – mondta.

– Érdemi választ majd a rendőrségi nyomozás után tudok adni. A feltöltők IP címei megvannak. Ez túlmutat rajtunk – válaszolta Mirkóczki Ádám, majd kitért arra, hogy talán bármelyik irodát, bármelyik dolgozót lehallgathatták.

Dr. Pócs Alfréd a WHO tevékenyégségével kapcsolatban napirend előtt arról beszélt, hogy ha a WHO hatalmába kerül az egészségügy, akkor akár be lehet vezetni a kötelező oltásokat, mint mondta, Japánban és Szlovákiában tüntetnek a WHO ellen. Szerinte nem foglalkozik a baloldal a kérdéssel, de a média sem szentel neki elég figyelmet, kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom foglalkozik vele.

Korábban írtuk

A szerdai rendkívüli egri közgyűlésen egyrészt Mirkóczki Ádám polgármester a költségvetés módosítását kérte napirendre tűzni, mert szerinte egy korábbi módosítás jogsértő. Másrészt az önkormányzat tavalyi, éves zárszámadását is tárgyalnia kell a képviselőknek, e szerint 2023-ra utólag majdnem 17 millió forint plusz támogatási igény van a központi költségvetés felé a városnak, ezzel együtt tudják lezárni az előző éves gazdálkodást. Tavalyi maradvány összegről is tárgyalnak, a 2023-as költségvetésből kicsit több mint 4.5 milliárd forint maradvány keletkezett, melyből 3.2 milliárd az idei költségvetésben már tervezett összeg. A maradvány kötelezettséggel terhelt összege 211 millió forint.

Felnémet és Eger közbiztonságát is tárgyalják a képviselők, Bódi Zsolt képviselő egyeztetett a városi rendőrkapitánysággal: mennyiben ehhez tud forrást biztosítani az önkormányzat, a megerősített járőrszolgálat a rendőrség részéről biztosítható. Az előzetes kalkulációk szerint 20 millió forint támogatás érdemi jelenlétet tudna biztosítani, a bűnözéssel leginkább érintett városrészekben, így Felnémeten is. Emellett a térfigyelő kamerahálózat fejlesztésére rendelkezésre álló 25 millió forint mihamarabbi felhasználását is szorgalmazza.