Visznek egy élhető, szép kis falu, írta közösségi oldalán Szabó Zsolt országgyűlési képviselő.

– Fodor János polgármester mindent megtett azért az elmúlt időszakban, hogy ezt el lehessen mondani a településről. Megannyi fejlesztést tudhat maga mögött a falu, és ezt a fejlődést folytatni szeretnénk közösen a jövőben is. Nincs megállás! – írta Szabó Zsolt a Facebook-oldalán.

A honatya egy videóüzenetet is közzétett a posztja alatt. Ebben kijelentette, hogy Fodor János polgármesternek két dolog fontos mindig a településen.

– Az egyik a gyermekek és az őket kiszolgáló intézmények. A másik pedig, hogy az itt élők nyugodtan, békésen tudjanak élni. Újítjuk fel a különböző intézményeket, utakat, jól tudunk együtt dolgozni. Ez vonatkozik a képviselő-testületre és a polgármester úrra is. Visznek egy jó falu, érdemes és jól lehet lakni biztonságban, békességben – emelte ki Szabó Zsolt.

Fodor János arról beszélt, hogy ezek után neki túl sok mondanivalója nem is maradt.

– A képviselő úr elmondott mindent. Én is hasonlóan gondolkodom, nagyon jól együtt tudunk dolgozni. Azt gondolom, hogy a pályázatokat maximálisan kihasználjuk, mindent megteszünk azért, hogy a falunk épüljön, hogy élhetőbb legyen. Igyekszünk ezen dolgozni a képviselő-testülettel. Megköszönöm képviselő úrnak az eddigi támogatást. El is várjuk majd a következő ciklusban is, hogy ez maradjon ugyanígy – fogalmazott Fodor János.