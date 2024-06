A sokszoros világ- és Európa-bajnok íjász, Nahóczki Péter 1990 óta, 34 éve foglalkozik az íjászkodással. Egyik barátjánál látta meg, s számára, ahogy szokták mondani, szerelem volt első látásra – tudta meg portálunk tőle.

– A barátom biztatására kipróbáltam, s úgy tűnt neki, hogy tehetséges vagyok benne. Ezen én felbuzdulva még azon az őszön megvettem az első íjamat. Ez volt '90. szeptember 20-án. Azért tudom ennyire pontosan, mert a feleségem születésnapjára vettem magamnak egy íjat – mondta mosolyogva.

I. Tinódi Lantos Sebestyén örömíjász verseny

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Az akkori időkben még nagyon kevés verseny volt, internet se, levélben hívogatták egymást a megmérettetésekre, megismerték egymást elkérték a címet, nehezen indult be. A felpörgéshez 8-10 évnek el kellett telnie. 1999-ben volt az első nemzetközi versenye Ausztriában, ahol rögtön szerzett is Európa-bajnoki címet. Kilencszeres Európa-, háromszoros világbajnok. Nomád világjátékokon, Kirgizisztánban megnyerte a kirgiz-számot 2021-ben.



– Olyan sok helyre eljutottam, ami számomra is teljesen hihetetlen. Butánban, ahol nemzeti sportnak minősítették az íjászatot, voltam kétszer is. Ők is egy íjász nemzet, felvettük velük a kapcsolatot, baráti viszonyba kerültünk. Ők is jártak Magyarországon, mi is újra kimentünk hozzájuk. Kirgizisztánban voltam kétszer, Kínában szintén kétszer, Európába szinte minden országában nemzetközi versenyeken. Rengeteg barát, kapcsolat, amit az íjászat adott – mondta Nahóczki Péter.



Amit pedig a sportszerről tudni kell: visszacsapódó reflexíjról van szó. A magyaroknak voltak hasonló íjai a honfoglalás korában, a X-XI. században. Persze a mai íjak már modern anyagból készültek, szemben a régiekkel, amelyek szaruból, a ragasztó legtöbbször halenyv volt, vagyis teljesen más volt az anyag.



Arra a kérdésünkre, hogy amennyiben a fiatalok közül bárkinek íjászkodásra támadna kedve, mit tegyen, Nahóczki Péter szerint sokan úgy kezdik el, mint ahogy ő is: egyedül volt és a saját kárán tanult meg minden egyes lépést, mert a rossz mozdulatot nehezebb javítani, mint amikor hozzáértő segítséggel lépésről-lépésre halad előre valaki.