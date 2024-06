Domán Dániel, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt által támogatott egri polgármesterjelölt is leadta szavazatát a Hajdúhegyen, ahol képviselőjelöltként is indul. Várakozásairól kérdeztük, azt mondta, szinte biztosan sejti, hogy megnyeri a körzetet és mindenkit szeretettel vár az eredményváróra.

Domán Dániel az MKKP jelöltje szavaz

– A polgármesteri székért szinte csak régi szereplők indulnak, meg egyetlen új – az én vagyok. Az biztos, hogy mindenképp változás lesz Egerben, mi pedig tovább dolgozunk az egriekkel a jövőben is, hogy ledöntsük az uram-bátyám rendszert, és mostantól csak hölgyem-uram rendszer legyen. Mindenkit várunk passzivistáinkkal ma este a Koka udvarára az eredményvárónkra. Valósznű, hogy lesznek kutyák és időjárás jelentés is. Sőt, az is lehet, hogy eljön Tarjáni Kristóf is, aki ugyan nem létezik, de egyesek szerint elloptam tőle a polgármesterjelöltséget – mondta.

Kérdeztük, hogy mit tervez a következő napokra, a választás utáni időszakra. Elmondta, azt tervezi, hogy Mirkóczki Ádám plakátjait elviszi neki Feldebrőre.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, 8 polgármesterjelölt van Egerben és szoros versenyre számítanak. A kora délutáni részvétel a városban már 35 százalék felett volt.