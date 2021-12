Papp Eszter fotóival azon százharminc művész között lehetett, akiknek képeit a Dallasban megrendezett The Other Art Fair kiállításon láthatta a nagyérdemű. Imagined Jungles, azaz Elképzelt dzsungelek címmel mutatta be az új fotósorozatát, amely az indonéziai Balin, a Covid-világjárvány idején készült idén.