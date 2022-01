Mint arról korábban portálunkon is beszámoltunk, az olvasás népszerűsítésének újszerű, de sikeres módját választották a ­gyöngyösi könyvtárosok, Jakab Zsolt és Szabó Dénes. A klipjüket a Vachott Sándor könyvtár hivatalos oldalán már mintegy háromszázan osztották meg eddig. Az alkotók portálunk kérésére beszéltek a videó előzményeiről. A két könyvtáros ötlete nyomán indult pár éve a ma már országosan ismert és elismert Könyvtári Hírmondó videósorozata. Jakab Zsolt elmondta, arra a tapasztalatra építettek, miszerint a fiatalok igenis sokat olvasnak, de mindezt az online térben teszik. S bár e korosztály megszólítása nem könnyű, de nem is lehetetlen, ha az ő világuk keretei között teszik mindezt. Természetesen, a most napvilágot látott anyaguk nem csak a fiataloknak szól.

– A videóklip valóban egy újdonság a repertoárunkban. Különböző irodalmi esteket már felvettünk, irodalmi műveket Szabó Dénes is zenésített Nagy Tibor Wyrág zenésztársával, azok láthatók és hallhatók voltak az weboldalunkon, de rappel eddig nem próbálkoztunk. Az első hírekkel ellentétben a dalunknak nem a Bëlga együttes egyik számának paródiája. Igaz, van hasonló rapjük, és mi is éppen négyen szereplünk, de ez nem az ő egyik daluk paródiája. A rap ötlete akkor született, amikor a tavaly decemberi Könyvtári Hírmondóban közzétettünk egy általunk készített videót az orosz irodalom legjelentősebb regényeiről. A hosszú téli estéket kitöltő olvasnivaló gyanánt ajánlottuk azokat, hiszen terjedelmesek, legtöbbször nem is túl könnyű olvasmányok. Nagyon sok orosz szerző műve található a könyvtárunk polcain is, ezért úgy gondoltuk, hogy a hatalmas választékot kettéosztva tálaljuk az olvasóknak. Így született meg egy hagyományos, a hírmondóban már megszokott forma, majd a klip. Az orosz irodalmat azért választottuk, mert azt sokan ismerik, sokan olvasták, olvassák ma is. Egy kicsit az évszakhoz is igazítottuk a tervünket, hiszen ha ezeket a műveket a téli hidegben olvassuk, az az orosz tél hangulatát is felidézi – fogalmazott Jakab Zsolt.

Az ingyen felhasználható zenei alap az internetről származik, Szabó Dénes találta, a szöveget is ő írta hozzá, s a refrének alatt gitározik is. A klip annyira jól sikerült, hogy hétfőn délelőtt már rádióinterjút is kértek tőle. – Valamennyi jelenetet Gyöngyösön forgattuk, többek között a toronyháznál, s ha már ott voltunk, akkor a rendőrség épületét sem hagytuk ki. Filmeztünk a dombi városrész egyik garázssoránál, de az uszoda mögötti patak mentén is találtunk egy kifejező háttérül szolgáló falat. A Mátra Honvéd Kaszinó udvara szintén látható a klipben. A dalokkal egybekötött könyvajánlók sorában ez azonban csak egy a sok közül, hiszen a könyvtár felújított zenei részlegén, a Hangzónában zenés irodalmi esteket szoktam szervezni. A legutóbbit tavaly novemberben tartottuk Pilinszky János születésének századik évfordulója alkalmából. Erre az évre is tervezek hasonlókat – részletezte Szabó Dénes. A folytatással kapcsolatban a könyvtárosok arról is beszéltek, hogy már sokan biztatták e rövid idő alatt is őket a folytatásra, például a magyar, a német, esetleg az olasz irodalomról. Tervezik a további népszerűsítő videóikat, bíznak a megvalósításban. A hagyományos Könyvtári Hírmondóban is folytatják tovább az olvasásra buzdítást, a könyvtári rendezvényeik reklámozását, amelyek bőven lesznek, ha véget ér a pandémia.

A frissen bemutatott klip csapatmunka eredménye. A forgatás, a rendezés és a vágás Berzsényi Gergely révén a Credo Media alkotása. További szereplők a videóban Tomory Gergely és Pesti Csaba, akikről a könyvtárosok azt mondták, ők a barátaik, és ha nem szerepeltek volna, akkor biztosan nem lenne ennyire sikeres a végeredmény.

A kétrészes, az orosz irodalmat, s vele a könyveket népszerűsítő projekt első része azzal a filmrészlettel indult, amelyben elhangzik a mára szállóigévé vált felkiáltás: Az oroszok már a spájzban vannak! Jakab Zsolt és Szabó Dénes célja a klippel, hogy az orosz írók könyvei a kezünkben legyenek.