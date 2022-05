Ahogy korábban már írtuk portálunkon, Kovács Klaudia egri származású, többszörös díjnyertes hollywoodi rendező újabb filmjét mutatták be Cannes-ban.

A rendezőtől megtudtuk, két rangos díjat nyert a Brown Paper Bag (Barna papírzacskó) című kisjátékfilmje a 75. alkalommal megrendezett Cannes-i Filmfesztivál filmpiacának a Marché du Film részeként megrendezésre került Nemzetközi Telefonfilmes Szemlén és az Artisan Festival World Peace Initiative, a humanitárius filmek fesztiválján.

A 3 perces amerikai rövidfilm nyerte a Cannes-i Nemzetközi Telefonfilmes Szemle "Legjobb Rendező" díját.

Az alkotó – a Los Angeles-i covidos korlátozások miatt – most először forgatott komoly felszerelés nélkül, pusztán egy mobiltelefonnal, és minimális stábbal. Így a technika helyett az eredetiség, kreativitás, és találékonyság került előtérbe. Filmjét “pandémia-projekt”-nek nevezte el. A telefonnal való forgatás ötletét a magyar születésű Károly Bárdos professzortól kapta aki 28 éve tanít a New York University-n, a mobil filmkészítés úttörője és komoly szószólója. Bárdos szerint “a mobil technológia mindenki számára elérhető, és ezért demokratizálja a filmkészítést”. A Cannes-i Nemzetközi Telefonfilmes Szemlét is Bárdos alapította 4 évvel ezelőtt amely 11 kategóriában várta a versenyzőket.

Kovács nem az egyetlen Holllywoodban aki ehhez a módszerhez nyúlt: Steven Soderberg, Sean Baker, Malik Bendjelloul, Park Chan-kyong, és Park Cahn-wook szintén okostelefonnal forgatták filmjeiket.

A különdíj

Az afrikai mini-állam Etioni királynője által alapított, tíz éves múltra visszatekintő Artisan Festival World Peace Initiative, a humanitárius filmek fesztiválján a Barna papírzacskó pedig a zsűri különdíját nyerte el.

A szívmelengető film egy kaliforniai korosodó úrról szól, akinek - egy váratlan fordulatból kifolyólag - felfedezzük igazi énjét. A film különlegessége, hogy nincs benne dialógus, ezért bárki számára érthető.

Kovács Klaudia az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos és a világhírű illetve többszörös díjnyertes Kovács László operatőrök közreműködésével készítette el az Oscar-versenyben is részt vett, A lyukas zászló (Torn from the Flag) című nyolcszoros díjnyertes történelmi dokumentumfilmjét - amelyről vált ismertté külföldön - s ami a hidegháborúról és az 1956-os magyar forradalom nemzetközi hatásáról szól.