Adódnak az életben olyan nagy találkozások, amelyek hosszú távon meghatározzák az ember jövőjét. Öt év-vel ezelőtt ilyen találkozásban volt része az akkor kilencéves Csibi Orsolya Boglárkának, aki Marosvásárhelyről jött el a Budapesten rendezett Ferenczy György Zongoraversenyre.

– Egyik tehetséges növendékem is indult ezen a rangos rendezvényen. Kezdés előtt még alkalmunk volt arra, hogy elpróbáljuk a játszandó darabokat. A gyakorlóteremben figyeltem fel egy kislányra, aki az édesapjával érkezett a versenyre. Nagyon tehetségesnek tűnt, s mivel a felkészítő tanára nem tudta elkísérni, adtam neki egy-két jó tanácsot a fellépéssel kapcsolatban – emlékszik az Orsival való első találkozásukra az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola zongoratanárnője.

Kovácsné Gulyás Zsuzsanna a következő év elején látta viszont a kislányt, miután szülei megkeresték, hogy vegye a szárnyai alá. A felkért zenepedagógus úgy látta, hogy az addigi magánórák már nem garantálják a várt fejlődést, ahhoz korszerű intézményi körülmények szükségesek. Így kezdődött el aztán a zeneiskolában a közös munkájuk, ami hol „élőben”, hol pedig online távoktatás keretében zajlott, miután a család akkor részben Marosvásárhelyen, részben pedig Egerben lakott.

Orsi egészen kicsi kora óta a fekete-fehér billentyűk bűvöletében él.

– A nővérem annak idején kapott egy gyerekeknek való játékzongorát. Ezt aztán egyre gyakrabban vettem kézbe - meséli a kezdetekről a zongora tanszak hatodikos növendéke.

Miután kiderült a zene iránti fogékonysága, heti félórában foglalkozott vele egy tanár, majd négy évig a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceumban tanult. Ez már sikeres időszak volt, mert számos versenyen végzett a legjobbak között. Aztán jött az emlékezetes találkozást hozó budapesti verseny, majd a Zsuzsa nénivel végzett közös munka.

– Ez a szolfézsórákon való rendszeres részvételt és szinte naponkénti gyakorlást jelentett, s ennek hamarosan meglett az eredménye – jegyzi meg felkészítő tanára, s büszkén sorolja növendéke sikereit.

Ezek között kiemelkedik egyebek között a VIII. Farkas Ferenc Zongoraverseny első díja, a Grazban rendezett Nemzetközi Bartók Zongoraversenyen elért második helyezés, a Danubia Talents első díja, továbbá az a páratlan lehetőség, hogy játszhatott az egri szimfonikusokkal, illetve 2021-ben a pesti Vigadóban a Szent István Zenekarral adhatta elő Haydn D-dúr zongoraversenyét. Ebben az évben pedig a Nyíregyházán rendezett XVI. országos versengés első helyezése mellé három különdíjjal jutalmazta a zsűri.

– Ezeken a rendezvényeken nem azzal az elvárással ülök le a zongorához, hogy én legyek a legjobb, a helyezés eldől a végére. Inkább azzal a felemelő érzéssel játszom, hogy örömet szerzek magamnak és a közönségnek is – meséli a tehetséges diáklány, aki az idén bekerült a Duna Televízió Virtuózok című produkció előválogatójába, s abban bízom, hogy sikerül továbbjutnia.

Ez az év nemcsak ezt az örömhírt hozta, hanem azt is, hogy felvételt nyert a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjébe, ahová általában a kitűnő zenei adottságokkal rendelkező gyerekek kerülhetnek be 10–15 éves kor között. Orsinak ez most sikerült…

– Fellépés előtt mindenki izgul egy kicsit, én is, de amikor leülök a zongora elé, már csak a játék számít, s megszűnik körülöttem a világ – mondja, miközben szeretettel simítja végig a billentyűket. S talán azzal a tudattal, hogy ha játék közben meg is szűnik körülötte minden, a Zeneakadémia nyújtotta lehetőség révén határtalanul ki is tágul számára a világ.

Ha valaki, akkor Kovácsné Gulyás Zsuzsanna tanárnő igazán át tudja érezni, hogy mit jelent egy jól képzett, gondoskodó tanár a növendékek életében. Számára Dienes Tiborné, Saci néni volt az, aki – felismerve tehetségét – elvitte az egri zeneiskolába. Később az útja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola miskolci zeneiskolai tanárképző tagozatára vezetett, majd onnan került vissza az egykori iskolájába.

Az elmúlt több mint négy évtized alatt többek között Poór Gabriellát, Dobó Verát, Asztalos Alizt, Belkovics Krisztinát, Egri Nikolettet készítette fel a zenei pályára. Továbbá Kelemen Ritát, aki ma a zeneiskola igazgatóhelyettese. Az elismert zongoratanárnő vezette be a muzsika birodalmába az operaénekes Bakos Kornéliát és Denk Viktóriát.