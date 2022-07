Fáy Zoltán azzal folytatta, hogy a jelenlegi időszaki kiállításon látható Szentírást Krakkóban vásárolta meg egy János nevű altarista, vagyis a székesegyház egyik mellékoltárának állandó miséző papja. Időközben protestáns kézen is megfordult, s végül a kaplonyi rendházból került be a gyöngyösi ferences könyvtárba. A története azonban itt is bővelkedett kalandos fordulatokban.

– A kommunista hatalomátvétel után, 1950-ben megkezdődött a szerzetesrendek feloszlatása. A gyöngyösi ferencesek ezt a Bibliát sok egyéb könyvvel és liturgikus tárggyal együtt elfalazták a rendházban. Volt egy lépcsőfeljáró, ami a sekrestye mellől vezetett a szerzetesi cellákhoz, s még korábban megszüntették. Ezt bontották meg, és ide rejtette el a könyveket Horváth Zsigmond házfőnök. Sajnos, nem mindent tudtak ily módon megmenteni, sok minden a mai napig nem került elő. A rejtekhelyet 1998-ban találta meg Harsányi István, a rend főépítésze. A Bibliát én nyitottam ki először, és megállt bennem a levegő a megdöbbenéstől, amikor megláttam a nyomtatás 1462-es dátumát. Valószínűleg ez a legrégebbi, Magyarországon található nyomtatott könyv. Rendkívüli kincs és kultúrtörténeti érdekesség – emelte ki Fáy Zoltán.

A Schöffer-Fust Biblia restaurálása óta eddig mindössze három alkalommal volt látható Gyöngyösön, egyébként Budapesten őrzik. Fáy Zoltán érdekességként elmondta, hogy a kötése sajnos, nem eredeti. A XIX. században a könyvkötés története még nem állt az érdeklődés középpontjában, ezért akkor újra kötötték. Az első lapokra írták a Biblia egyes könyveit és a nyomtatás idejét, de az egy ezernyolcszázas évekbeli kézírás.