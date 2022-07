Szabó Lajos erdőmérnök, a kulturális eseménysorozat főszervezője beszélt portálunknak a kulturális rendezvénysorozat múltjáról és jelenéről, valamint értékteremtő céljairól.

– A fő céljaink nem változtak meg az évek során, az alapgondolat ma is az, hogy az erdő, a zene és a művészetek erejével a résztvevők figyelmét egy környezettudatosabb, fenntarthatóbb életvitelre hívjuk fel – emelte ki Szabó Lajos. – Nógrád megyéből indult a sorozat anno, majd kiszélesedett a Mátra teljes térségére, aztán hamar országossá vált, ma már a határainkon is átível. Éveken át három térségben jelentkeztünk az eseményeinkkel, most viszont már öt vidéken vagyunk láthatóak és hallhatóak rendszeresen, sőt, idén hat kiemelt eseményt terveztünk. Ezek egy része már le is zajlott. Februárban a Parádfürdő környékén kezdtük az évet, ennek kuriózuma az volt, hogy télen még sosem tartottuk meg ezen eseményünket. Áprilisban egy új térségben, Sümeg környékén, továbbá a Bakonyban jelentünk meg három napos programmal, a Muzsikál az erdő a Pannon táj szívében elnevezéssel. Május utolsó hétvégéjén hagyományosan Kecskemét, illetve Lakitelek környékén zajlottak az események. A most zajló mátrai rendezvénysorozat után szeptember 2-4. között a Muzsikál az erdő a Kárpátok bércein követi. Idén először jár a műsorfolyam Erdélyben, Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda térsége lesz a helyszín. Októberben hagyományosan a Körösök völgyében leszünk láthatóak és hallhatóak Gyula és Nagyvárad központtal.

Szabó Lajos elmondta, hogy a Mátra térségében a legnagyobb, a legkiterjedtebb a rendezvénysorozatuk a maga kilenc helyszínével Heves és Nógrád megyében, illetve a felvidéki Fülek érintésével.

– Nagy öröm, hogy idén is létrejött az az összefogás, amelyben az erdészek, a természetvédők, a helyi közösség aktív tagjai, a helyi művészeti élet résztvevői, illetve az önkormányzatok együttműködése teljesedik ki. Országos hírű művészek sora lép fel ez évben is. Ha már Heves megyéről van szó, elsőként kiemelném az Egri Szimfonikus Zenekart Szabó Sipos Máté vezényletével, de folytathatom a sort az In Medias Brass rézfúvós együttessel, a Duna Művészegyüttessel. Az idei programosorozat résztvevői, a teljesség igénye nélkül, a Szent Efrém Férfikar, Horgas Eszter, Szalóki Ági, Fassang László, Boros Misi, a Kossuth-díjas Csík János, Szokolay Dongó Balázs, Pál István Szalonna és bandája, a Cimbaliband, a Misztrál Együttes, vagy a Hot Jazz Band – sorolta Szabó Lajos.