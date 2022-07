Még inkább vonzó ez a turistáknak, akik nemcsak műemléki látnivalókért, hanem a strandolásért, a kiváló borokért és persze a pezsdítő kulturális eseményekért jönnek Egerbe. Az Agria Nyári Játékok – Kelemen Csabánénak köszönhetően – az igazgató halála után is folytatódnak.

Ezt a tényt emelte ki Minczér Gábor alpolgármester is, aki üdvözölte a nyári évadot a napokban tartott első előadáson, a Líceum udvarán hagyományosan felállított színpadon.

A pandémiás időszakban a kormány Déryné-program keretében segítette a színházakat és az előadóművészeket. A produkciók létrehozásának költségét megelőlegezte, s így jóformán a publikum ingyen jut hozzá a színházi élményhez.

Ez persze gyanút is generál, hátha nem olyan magas szintű a produkció, amit kapunk. Szerencsére, s a szervezők szorgoskodásának hála, több, mint fél házzal kezdődött a nyári szezon. Az Ördögölő Józsiás, a soproni társulat előadása rácáfolt minden hitetlenkedésre. Látványos, rendkívül szórakoztató, könnyed nyári estének lehettünk részesei.

Tamási Áron, a neves író személye már eleve garanciát jelentett

Tamási Áron író személyes írói teljesítménye már eleve védjegy, hiszen klasszikussal van dolgunk. Igaz, a tündérjáték megjelölés némi gyanakvásra ad okot, hiszen a szocializmusban felnőtt generáció hitetlenkedve fogadja, hogy angyalok és ördögök valóban léteznek. Hacsak nem szembesítik ezt a tényt személyes életbeli tapasztalataikkal, mert Ördögök, rossz szándékú emberek, valóban vannak!

A soproni Petőfi Színház és a zentai Magyar Kamaraszínház közös produkciójának különlegessége, hogy a Ghymesből ismert Szarka Gyula írta a varázslatos és eleven zenét a produkcióhoz. A nyugat-magyarországi teátrum balett-táncosai gondoskodtak a pontos és egyszersmind ironikus táncbetétekről. Szarka Gyula és együttese mindvégig személyes jelenlétével biztosította a remek muzsikát. A színpad, fölött, mögött szólaltatták meg a népzenei alapokon nyugvó, ám inkább a világzene kategóriájába sorolható egységes és gazdag zenei alapot.

A játszók nagyobb részét nem ismerjük mi, egriek. A Tündérország királyát megjelenítő Pelsőczi Lászlót azonban mindenképp, hiszen ő volt egykor az István, a király rockopera címszereplője. Horányi Lászlót is, aki nem mellesleg az esztergomi várszínház igazgatója, s bár itt Mordiás, az ördögök főnöke. A nyári évadban két vallásos témájú darabban is főszerepet játszik, például Szent Ferencet. Jázminát, a Tündér királylányt Molnár Anikó formálta meg, udvarhölgyét, Dillót pedig Kisfaludy Zsófia, aki nemcsak szépsége okán ismert, hanem azt is tudjuk róla, hogy Hűvösvölgyi Ildikó színművész leánya. A címszereplőt Józsiást alakító Papp Attila tiszte pedig az volt, hogy a sok ördöngös ármánykodó között a tiszta szívű székely legényt állítsa elénk.

Szép este volt az első az Agria játékok sorában, reméljük, hogy az egész széria ilyen lesz, egészen az augusztusi Egri Csillagokig.