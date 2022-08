Hétfőn tartotta évadnyitó társulati ülését a Harlekin Bábszínház. Az idei évadban öt új bemutatóval várják a közönséget. Elsőként A hatodik pecsét című tantermi nevelési előadást mutatják be szeptember 20-án Varsányi Péter rendezésében. Ezt követi majd október 28-án a Kukorica János vitéz, avagy egy ősbemutató rejtélyei című zenés előadás, melyet Éry-Kovács András állít színre. November 11-én a Fehérlófiát – rendezője Szabó Attila –, február 12-én pedig A háromágú tölgyfa tündérét mutatják be Kovács Géza rendezésében. Az évad utolsó bemutatója április 16-án A padlás lesz, bábszínpadon elsőként kel életre a népszerű musical, Szűcs Réka rendezésében. A bábszínház az idei évadban három korosztálynak hirdet bérletet, a legkisebb óvodásoktól az általános iskolák felső tagozatáig. Ezek mellett a középiskolásoknak és a felnőtt korosztálynak is kínálnak előadásokat.