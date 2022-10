Ünnepi szentmise keretében, a Körzeti Általános Iskola diákjainak emlékműsorával, Guba Dezső és a hevesi ’56-os forradalmárok emléktábláinál, valamint a Városháza előtt lévő emlékműnél elhelyezett koszorúkkal és mécsesekkel tiszteleghettek Heves lakói a magyarság 66 évvel ezelőtt vívott harcának hősei előtt – közölte az önkormányzat.

Sveiczer Sándor polgármester ünnepi beszédében felidézte az 1956-os hevesi eseményeket is, melyek – a nagyobb városokban történtekhez képest – viszonylag csendesen, egy napra koncentrálva, jelentős megmozdulások nélkül, vértelenül zajlottak.

– Városunkban október 28-án kezdődtek a történelmi események, de az egyre izzóbb közhangulat már az előző napokban is érzékelhető volt. Az útvonalakat ellenőrzés alá vonták, hogy ne engedjenek be Hevesre idegen fegyvereseket, megerősítették a középületek védelmét. A kultúrház igazgatói irodájában Guba Dezső vezetésével kidolgozták 24 pontos követeléseiket, majd délután 14 órakor a hangosbemondó hívására több száz ember gyülekezett itt, az akkori tanácsháza előtt. Guba Dezső egy asztalra állva szólt a tömeghez, kérte a törvényesség betartását, ismertette a kidolgozott pontokat, majd bemutatta a megválasztandó munkástanács jelöltjeit. Az új vezetőséget, a Községi Munkástanácsot 30 fős létszámmal alakították meg. Az utcán lévő tömeget nagy indulatok fűtötték a gyűlölt kommunista vezetők ellen, akiken elégtételt akartak venni. Ezt Maczky Béla volt katonatiszt, G. Kovács László rendőrtiszt és Guba Dezső akadályozta meg. Október 30-án a községháza nagytermében hivatalosan is megalakult a nemzetőrség Maczky Béla vezetésével. Az üzemekben megalakították a munkástanácsokat, újjászervezték a Kisgazdapárt helyi csoportját. Mindössze hét napig tartott a szabadság. November 4-én a szovjet hadsereg megszállta a megyét – részletezte az akkori eseményeket.

Szavai szerint őrizzük meg vesztes szabadságharcaink emlékét, de tanuljunk is belőlük.

– Heves pedig mutasson példát szeretetből, munkából, összetartásból az ország számára is – hangsúlyozta.