A helyiek és a városba vetődő kirándulók gyakran olvassák az étlapokon olyan helyi specialitások nevét, mint például a tojáshabbal kínált egri gömbpalacsinta. Macsinka János, a Macok Bisztró nemrégiben Gundel-díjjal kitüntetett séfje korábban erről is beszélt a Vidék Íze Magazinnak. Elárulta, ő is kutakodott e témában, s egy régi szakácskönyvben meg is találta, milyen lehetett eredetileg ez a desszert. Kiderült, a palacsintákat hajdan egymásra pakolták, majd a rakott palacsintát egy ruhaszalvétával összekötötték, és vaníliás tejben kifőzték. Miután kibontották, még forrón cikkekre vágták, mint a tortát, végül diós, rumos, vaníliás tejet öntöttek rá. Akadnak a helyi gasztronómia történetének olyan fejezetei is, amiket már nehéz lenne felidézni: hajdan a helyi piacon békacombot árultak az asszonyok, ám e védett állat ma már nem kerül a menübe.