A zenei rendezvény aktív közreműködői Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész, valamint Palojtay János zongoraművész. A budapesti Fesztivál Akadémia szervezésében az egri zeneiskolában is segítik a tehetséges fiatalokat. A rendezvény keretében a három művész vállalta, ellátogatnak vidéki helyszínekre, és segítenek azoknak a gyerekeknek a felkészítésében, akik bekerültek országos versenyek döntőibe. A cél az, hogy ezáltal a felkészülő gyerekek instrukciókat, valamint egy újabb lökést és motivációt kapjanak – közölte portálunkkal Gulyás László, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola intézményvezetője.

Az intézményvezető továbbá elmondta, hogy a Mesterkurzusok esemény az általános iskolás gyerekek felkészítéséről, támogatásáról szól. Éppen ezért, már reggeltől elkezdődtek a képzések, amik körülbelül délután 3 óráig tartanak majd. A versenyre készülő fiatalokkal külön termekben, külön foglalkoznak a nap folyamán, s a három művész hasznos tanácsokkal, tudással látja el őket a megmérettetésre.

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– Mivel ez egy különleges esemény – hiszen három kiválóság látogatott el hozzánk – az oktatáson túl egy koncerttel is megajándékoztak minket. Délelőtt 10 órától a zeneiskola három növendéke adott elő, s majd Kokas Katalin és Kelemen Balázs a hegedűjátékával, Palojtay János pedig zongora előadásával színesítiette a műsort – emelte ki Gulyás László.

Az esemény nagyon népszerű volt, a koncert idején a Bartók Béla Zeneterem teljesen megtelt, s volt olyan is, aki a folyosóról hallgatta az előadásokat. A zeneiskola három növendéke is fellépett: Molnár Gergő kürttel, Dezső Ágoston klarinéttel és Nagy Ádám fuvolával adott elő, zongorakíséret mellett. A zenés esemény után tovább folytatódnak a kurzusok a fiatalok számára, a nap végén pedig átadják az okleveleket és tanúsítványokat, és szakmai beszélgetést is tartanak.