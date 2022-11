– Mai gyerekek szemszögéből mutatja be az egri vár ostromát Szász Attila rövidfilmje, amit a napokban Chicagóban és Kaliforniában is díjaztak. Az Eger, 1552 nemzetközi premierje is az Egyesült Államokban volt – írt a film.hu.

A beszámolóból kiderül, hogy az Oscar-kvalifikáló Chicagói Nemzetközi Gyerekfilm Fesztiválon a Legjobb kisjátékfilm kategória 2. díját nyerte el a gyerekzsűritől az Eger, 1552, a kaliforniai 21. Tiburon Nemzetközi Filmfesztiválon pedig a Legjobb Rövid Gyerekfilm kategóriájában kapott elismerést. A kisfilm premierje még áprilisban, szintén az Egyesült államokban, a Cleveland Nemzetközi Filmfesztiválon volt.

Az Eger, 1552 történetében két hatodikos diák eltéved egy osztálykiránduláson az egri várban, és hirtelen az 1552-es ostrom közepén találják magukat. A két tinit Kovács-Szégner Gergely és Boros Borka alakítja, mellettük feltűnik Trokán Nóra, Molnár Levente, Jászberényi Gábor és Orosz Ákos is – ismertették.

Hozzátették, a 17 perces rövidfilm rendezője Szász Attila, a forgatókönyvet közösen készítették Köbli Norberttel. Az Eger, 1552 az egri Dobó István Vármúzeum megrendelésére készült, Magyarországon kizárólag a vár jelenleg épülő mozitermében lesz majd látható, a vármúzeum programjának szerves részeként.