Adventi rendezvényt tartottak a Nemzedékek terén csütörtökön délután a felsővárosi fertálymesterek szervezésében. Borbás László fertálymester köszöntőjében elmondta, fontosnak tartják a közösség építését, egyfajta hidat szeretnénk képezni a generációk között.

– Ez az összejövetel is a szeretet jegyében jött létre – húzta alá. Az eseményen a Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola kisdiákjai adtak elő néhány kedves verset illetve dalt.

Ailer Gellért plébános is köszöntötte az egybegyűlteket

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Őket követően Ailer Gellért plébános köszöntötte a megjelenteket.

– Mindannyian keressük a fényt, s egyre több gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún, mellyel jelképezzük Krisztus születésének a közeledtét. A fény jelképezi a reményt, s amire mindenki vágyik, hogy legyen szeretet és békesség. Isten hirdeti, hogy szeret bennünket, s számunkra is lehetőség, hogy ezt a fényt befogadjuk – hangsúlyozta. Később a fertálymesteri kórus is fellépett, s a helyszínen felállított sátorban meleg teát és forralt bort is kínáltak az érdeklődőknek.