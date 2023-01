Gál Zoltán, a siroki Országh Kristóf Általános Iskola tanára az elmúlt hetekben vehette át a Magyar Szín-Játékos Szövetség által a legjobb gyermekszínjátszó előadásnak adható Nagy András Lászlóról elnevezett nívódíjat. Az elismerést az iskolában működő Bendegúzok színjátszó csoport érdemelte ki A walesi bárdok című előadásával. A pedagógus több évtizede jól ismert és közbecsülésnek örvendő tagja a siroki közösségnek. Életéről, munkásságáról kérdeztük.

Tősgyökeres sirokinak vallja magát. Meséli, szülei itt kaptak állást, itt ismerkedtek meg és kötöttek házasságot.

– Én már ide születtem. Nagyon jó és szép gyerekkorunk volt a húgommal. A családdal sokat kirándultunk, minden hétvégén úton voltunk. Kedvenc kirándulóhelyünk a Mátra, Parádóhuta és környéke volt. Minden nyáron a Balatonnál pihentünk, és Erdélyt is igyekeztünk felfedezni. Még Bulgáriába is eljutottunk! Anyukám tanító volt a siroki iskolában, ez is közrejátszott abban, hogy a középiskolában három barátommal úgy döntöttünk, hogy tanárok leszünk – emlékezik a kezdetekre.

Sirokban 1987 óta dolgozik történelem és testnevelés szakos tanárként. Folyamatosan képezte magát, egyre több feladatot vállalt nemcsak az iskolában, hanem a közéletben is. – Fiatal munkavállalóként igyekeztem megfelelni mindenkinek. Ma is úgy gondolom, hogy a munka, a tettei alapján lehet megítélni az embert. A kollégákkal, a gyerekekkel, a szülőkkel, a fenntartóval igyekeztem jó kapcsolatot kialakítani. A mai napig magasra teszem a lécet, igyekszem kihozni a legjobbat és a legtöbbet a gyerekekből, és magamból is. Az eddig elért eredményeink igazolják, hogy jó úton járunk. Több országos versenyen is szerepeltünk az elmúlt évtizedekben. A sportban, a színjátszásban, a tanulmányi versenyeken is megálltuk a helyünket. A Bendegúzok gyermekszínjátszó csoport 1996-ban alakult. Osztályfőnökként az első osztályomban szerveztem meg az első csoportot. Sirokban nagy hagyománya van a gyerekszínjátszásnak és kötelességemnek éreztem, hogy én is beálljak a sorba. Elődeim, Borics József és Rajnavölgyi Vilmos jelölték az utat – elevenítette fel, majd így folytatta.

– Minden évben részt veszünk a Weöres Sándor országos gyermekszínjátszó versenyeken, eddig kilenc Arany Diplomát szereztünk az országos fesztiválokon, iskolai szinten 17 darabnál járunk. Rendeztem vaskos humorú cigány meséket, történelmi és népi balladákat egyaránt. Kollégámmal, Rajnavölgyi Vilmossal, gyémántokleveles gyermekszínjátszó rendezői díjban részesültünk 2021-ben. Jelenlegi büszkeségem, hogy a 2022-es évad legjobb színdarabjának A walesi bárdok című előadást választotta a szakmai zsűri, és ezért Nagy András László-díjat vehettem át. Ezzel a siroki színjátszás a legmagasabb csúcsra ért.

Hozzátette, hogy nagyon együttműködőek a gyerekek, és a színpadon remekül meg lehet ismerni rejtett képességeiket. A darabválasztás nem könnyű feladat, hiszen mindig változik a csoport összetétele. A mércét mindig magasra állítja, de tudja, hogy szorgalmas munkával át lehet ugrani, csak akarni kell. Erre ösztönzi diákjait, hogy a későbbi életükben is legyenek szorgalmasak, a közösségért tenni akaró állampolgárok.

– Azt szoktam mondogatni a gyerekeknek, hogy a nap 24 órából áll, plusz az éjszaka. Nem vagyok karrierista típus, mindig is közösségi ember voltam. Így neveltek. Voltam „élúttörő”, Kiváló Katona, 30 éve vezetem, segítem az iskolai diákönkormányzatot. Tagja vagyok a Heves Megyei Diák és Szabadidő Egyesületnek, 1998 óta képviselőként dolgozom a siroki önkormányzatnál, alapító tagja vagyok a Vártárság Sirok civil szervezetnek, dolgozom A Mi Falunk helyi újság szerkesztőbizottságában is. Sirok ünnepi rendezvényein mindig jelen vagyok, valamilyen formában. Szervezek, műsort állítok össze.