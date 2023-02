– Mit jelentett bencés diáknak lenni?

– Számomra az 1956 utáni igen nehéz időszakban boldog négy évet egy szeretetszigeten. Nádasi Alfonz Tanár Úr tanítványának fogadott. Meghívott a görög–latin szakkörbe. Jelképes díjért másodmagammal francia nyelvre tanított. Azt vallotta: a tanulás nem tehetség, hanem tisztesség kérdése. Fonzi bácsi lelki atyja volt Jáki Sándor Teodóz atyának, aki később családommal együtt barátságába fogadott. Tizenöt éven át Teodóz atya úti- és előadótársa, kísérője lehettem felvidéki, erdélyi–csángóföldi útjain. Utazásaink emléke barangolókönyvem címe: a Rokonföldön. Egy svájci előadókörúton is vele vehettem részt. Bíró László emeritus tábori püspök a kötethez írott nagyszerű előszavában Vályi Hugót idézi: „Fiúk, nekem az volt az elvem, hogy négy évig szidjatok, és ötven évig dicsérjetek!” A családomtól kapott munkaszeretet a tanulásban is érvényesült. Ehhez járult Julien Benda Babits és Németh László intelme: az értelmiségi hivatás felelőssége. Jelmondatom: „Mindig készen lenni, hogy másoktól tanuljunk.”

– Görömbei András, sokunk debreceni tanára, Kossuth-díjas akadémikus, iskolateremtő irodalomtudós portréját is megrajzolja a kötetben. Külön is szól Nagy Gáspár költőről, akiről Görömbei írta az első monográfiát, akinek „igazmondó versei” hozzájárultak a rendszerváltozás előmozdításához is.

– Dr. Holenda Barnabás igazgatónk és tanárunk Görömbeit az államilag engedélyezett 40 személyes osztályba a létszámfeletti, 41. helyen fogadta be a győri bencés gimnáziumba. Apja ’56-os elítéltként börtönben raboskodott. A mindig kitűnővel végző fiát egyetlen gimnáziumba sem vették fel. Ezért lett számára Győr a „megváltó város”. Nagy Gáspár, a hajdani pannonhalmi gimnazista, két híres, „rendszerváltó” verse „kibiztosított beszéd”. Az Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) robbanást idézett elő a magyarság nemzeti önszemléletében: „egyszer majd el kell temetNI / és nekünk nem szabad feledNI / a gyilkosokat néven nevezNI!” Az 1986-ban megjelent „A Fiú naplójából…” a „júdásfa” az árulás „harminc ezüstjére” utaló Krisztus-metafora. Az élni segítő reményt szakrális dimenzióba emeli: „a remény sohasem / meghaló, / ha minden utolsó szalmaszál / ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!”

– Keller Péter, a Gárdonyi 100 emlékév főszervezője, az író dédunokája is pannonhalmi bencés diák volt. Róla szóló tanulmányértékű írással zárja könyvét.

– A Gárdonyi-emlékév tavaly február 25-én Kálban emlékmisével és a Gárdonyi-települések konferenciájával kezdődött. Az ünnepi megemlékezések április 26-án, az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontban, az országban, Egerben számos intézményben, a határainkon túl is folytatódtak. Keller Péter minőségfejlesztő mérnök családkutatóból lett elismert Gárdonyi-kutató.

– Sorszerű-e, hogy ezzel az irodalomkutatói, szellemi munícióval jutott el Gárdonyihoz?

– Élő, eleven jussom a bencés kulturális örökség és a Gárdonyi-hagyaték, amint Németh László etikumra emelt minőségeszménye, életműve és pedagógushite is. Hiszem: „az ember többre tanítható és jobbá nevelhető”. A bencés Békesség és öröm, a „Keresd a békét és járj utána” életideál nyomán alakítottam ki alapelvemet: Jó ügyeimhez keresem és megtalálom a támogatókat, a hazugoktól, rosszakaróktól távol tartom magamat.