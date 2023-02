Több mint 30 évnyi turnézás után a legnépszerűbb magyar rockzenekar végre megérkezett Hevesre is, szombaton adtak fergeteges koncertet a művelődési központban – számolt be róla a Hevesi Hírportál. A hevesi koncert egy országos turné állomása volt, amelynek részeként a zenekar nagyobb művelődési házakban és rockklubokban lép fel, de több külföldi fellépést is beiktattak az idei programba.

A Tankcsapda az évek során, több tagcserén is átesett, a jelenlegi felállás 2012 óta zenél együtt. Az elmúlt 33 évben összesen 15 nagylemezt jelentettek meg, a hevesi koncerten szinte valamennyi albumról felcsendült egy-két ismerős dal. A koncertre valamennyi jegy elkelt, így a Tankcsapda telt ház előtt játszhatott a helyi közönségnek.