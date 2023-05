A több mint fél évszázada a tánc bűvöletében élő társaság egykori tanáruk Begovics György Emil emlékére nevezte el az intézmény kilences termét, amely mindig is táncoktatás, próbák, felkészülés helyszíne volt. Az egykori klub évtizedekig táncsport egyesületként működött tovább a Helyőrségi Művelődési Házban, hogy két éve visszatérjenek bölcsőhelyükre, ahol a legendás egri táncpedagógus lerakta az alapokat. Botond Béla és dr. Török József több generációt oktatott és készített fel országos, és nemzetközi versenyekre.

Ezúttal dr. Török József emlékezett Emil bácsira, aki nemcsak a keringő, a rumba és a jive alaplépéseit tanította meg, hanem azt is, hogy melyek a szabályok a férfi női közeledésben. Elhangzott: A tánc érzések kifejezése tagolt mozdulatokkal, voltaképpen szavak nélküli beszéd. A jelenlévő régi és új tagok angol keringőt, rumbát mutattak be, ízelítőt kaphattunk egy táncórából is. Az alkalom össztánccal ért véget.