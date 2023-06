Idén is megrendezik az Agria Nyári Játékokat. A beharangozó sajtótájékoztatón Minczér Gábor, Eger alpolgármestere köszönte meg Kelemen Csabáné Lengyel Edina főszervezőnek, hogy sok munkát végzett a rendezvénysorozat létrejöttében és a nehézségek ellenére ismét színvonalas programok lesznek.

Kelemen Csabáné Lengyel Edina kiemelte, az előadások helyszíne idén a várban felállított szabadtéri színpad lesz. Változatos előadások szerepelnek a programban. Július elsején a Valahol Európában darabot láthatja a közönség a Magyarock Dalszínház előadásában. Július 8-án pedig A padlás című musicalt a Veres 1 Színház bemutatójában. Ez tavaly már szerepelt a repertoárban, és a nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel újra játsszák. Július 12-én Szeretnéd-e még…? címmel Szécsi Pál emlékkoncertet ad Gergely Róbert. Július 15-én a Charley nénje című zenés vígjáték, majd 19-én az Apácák című musical következik, előbbit a Mandala Dalszínház, utóbbit a Zenthe Ferenc Színház mutatja be.

Július 26-án az operett kedvelői örülhetnek a Luxemburg grófja című előadásnak (Pesti Művész Színház), 28-án pedig az 1x3 néha 4 című komédia zárja a hónapot a Veres 1 Színház előadása. Augusztus 4-5-én az Egri csillagok című musicalt láthatja a közönség, majd 8-ánVersendi Kovács József és a Tambura Cigányzenekar koncertezik.

A tájékoztatón Gergely Róbert a Szécsi Pál emlékkoncertről elmondta, a Stúdió 11 Comboval közös élő előadással régóta járja az országot, világot. Egerben pedig a korábban őt idehívó néhai Kelemen Csaba emlékére is szólnak majd a dalok. Az idősebb korosztály szereti Szécsi Pál dalait, és tudják is azokat. Élénk iránta az érdeklődés, s ezzel a produkcióval is ápolják az énekes emlékét. Szécsiről történeteket is mesél majd, mert bár őt személyesen nem ismerte, testvérét, Katalint igen. Ő pedig sok történetet osztott meg vele, ezek közül néhányat pedig a közönség is hallhat majd.

Az Agria Nyári Játékok idén is kedveskedik gyermekszínházi előadásokkal a közönségnek. A Babszem Jankó Gyermekszínház a Szent Imre Iskola udvarán június 21. és július 27. között 14 előadást tart. A repertoárban pedig hat cím, zömmel magyar népmese szerepel: A rátóti csikótojás, az állatok nyelvén tudó juhász, Három kívánság, Moha és Páfrány, Vidám mesék, valamint A holló és a róka. Ez utóbbi új előadás lesz. Mint Baráth Zoltán levelében ismertette, 13 éve szerepelnek már az Agria Nyári Játékok műsorában, közönségük változott, hiszen jöttek új gyerekek, szülők, nagyszülők.