A vajdasági Szabadkán a Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont megtartotta első nemzetközi fórumát, illetve hivatalosan is megnyitották a Károli Könyvtárat, amit szerbiai és magyarországi támogatók, könyvtárak segítségével hoztak létre. A gyűjtés 2022-ben indult. Mára egy tízezer könyvet, illetve dokumentumot tartalmazó, a kutatómunkát és a kikapcsolódást egyaránt szolgáló, többségében magyar kiadványokat tartalmazó intézményi könyvtár jött létre.

Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár több száz kötettel is ott volt az adományozók között – írják közösségi oldalukon. A Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont első nemzetközi fórumán és a könyvtár megnyitóján a helyismereti gyűjteményünk munkatársa, Turay Zoltán képviselte az egri Bródyt. Most sem érkezett üres kézzel: Az Egri csillagok tavaly kiadott, négy különböző változatát egy kötetben bemutató, illetve Szecskó Károly: Eszterházy Károly című könyveit vitte ajándékba.

A tervek szerint a kapcsolat nem szakad meg a két könyvtár között. Az egri könyvtár munkatársait előadások megtartására kérték fel, de további könyvekre is számíthatnak tőlük a szabadkaiak.