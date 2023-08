Augusztus 17. és 19. között a Valide Sultana Fürdőromban izgalmas beszélgetések, fantasztikus koncertek, finom fröccsök várják az érdeklődőket. Az első napon is 18 órakor kezdődik a program, a kortárs magyar irodalom két meghatározó alakjával, Grecsó Krisztiánnal és Háy Jánossal zajlik majd beszélgetés. A második nap a zenészeké, melyen Harcsa Veronika és Oláh Kálmán lesz a vendég. A különleges hangú Harcsa Veronika több zenei műfajban is mozog, de pályája a dzsesszből indult. Oláh Kálmánt, a nemzetközi hírű zongoristát számos díjjal ismerték már el, többek között megnyerte a legrangosabb amerikai dzsessz-zeneszerzői verseny, a Thelonius Monk Jazz Composers Competition fődíját is.

A harmadik nap a színészeké: a magyar színház- és filmszakma két meghatározó alakja, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes művész Gáspár Sándor, és a Jászai Mari-díjas Érdemes művész, Gáspár Tibor lesz a vendég.

A beszélgetéseket minden nap koncert követi. Első nap egy olyan, nemzetközileg is ismert és elismert dzsesszénekesnőt hallhatunk zenekarával, aki a bossa nova zenei világával indult. Pátkai Rozina a magyar nyelven kívül portugál, spanyol, francia és angol nyelven is énekel. Számos díjat kapott már, több alkalommal nyerte el például a független előadókat értékelő rangos amerikai Independent Music Awards elismerést. Második nap a különleges dallamvilágú Terra Profonda érkezik. Szaxofon, ír bouzouki, basszusgitár, koboz - ezeken a hangszereken szólal meg a 2012-ben alakult együttes zenéje. Vincenzo, a szicíliai frontember intenzív jelenléte, rekedt, meleg baritonja szenvedéllyel tölti meg a dalokat az amerikai blues, a népzene és a jazz határán. Az utolsó napon a kubai származású Elsa Valle és zenekara ad várhatóan egy szenvedéllyel teli koncertet a Valide Sultana Fürdőromban.