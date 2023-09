Már délelőtt is voltak színpadi programok, rocky bemutatóval, bűvészshow-val, Vincze Ari gyerekműsorával, Fekete János nótájával, majd Vincze Aranka énekelt operett slágereket, kora délután pedig az Obsitos Fúvósszenekar adott elő indulókat és pop-rock slágereket. Őket a Felnémeti Vadvirágok kórusa követte, akik táncdalokkal, slágerekkel szórakoztatták a nagyérdeműt, majd a Pettyes tánccsoport járta a rock and rollt.

A Pettyes tánccsoport és Kozso

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Juhász Attila Simon, a megyei közgyűlés elnöke Eger város legösszetartóbb városrészének nevezte a déli eredményhirdetésen. Dicsérte a szervezőket, hogy ebben a barátságtól egyre mentesebb világban képesek erre a felnémetiek, s kívánta, jó hangulatot, összetartozás érzést terjesszék a városban egészséges vírusként, példát mutassanak, lokálpatriótaként hogyan kell, érdemes lakótársakkal, szomszédokkal, ismerősökkel együtt ünnepelni.

Idén is hárman kapták meg a Felnémet Kiváló Polgára elismerést, amelyet a Felnémeti Gasztronómiai Fesztiválon adtak át. Péter Gáborné Éva néni tanító és fejlesztő pedagógus munkájával és szervező tevékenységével érdemelte ki a díjat, Kovács Lajosné Ica néni szintén oszlopos tagja a felnémeti rendezvények lebonyolításának, a gasztronómiai élet egyik főszereplője. Vallusné Farkas Andrea szintén a rendezvények egyik fő szervezője volt, szívügye volt a közösség építése. Ő posztumusz kapta meg az elismerést, a díjat férje vette át.

Hárman kapták meg a Felnémet Kiváló Polgára elismerést

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A macok és a lecsó verseny eredményét is kihirdették a koncertek előtt. A lecsó zsűri elnöke, Tarsoly József értékelte a felhozatalt, mint mondta, a borhoz hasonlóan a zöldségeknek is van évjáratuk, idén csapadékosabb volt az idő, ez érződött a lecsókon is, több volt a lé és savasabbak voltak a lecsók. A zsűri figyelte a összhangot, fűszerezést, csapatszellemet, paprika, paradicsom, hagyma arányát. A 17 csapat készített sok klasszikus fogást kolbásszal, szalonnával, de voltak különlegességek is, főztek krumplis rizses tejfölös erdélyi lecsót, mackos lecsót, csirkemájas fürjtojásos babos tojásos, bazsalikomos, kurkumás, kakukkfüves, chilis fűszerezéssel. Köretként puliszka, kenyér, bodag, tükörtojás, pálinka, illetve kakastaréj szalonna, tortilla, tarja, pitatészta is volt a csapatoknál. A lecsó kategóriában a Pajkos Delfinek szerezték meg a harmadik helyet, második lett az Édenkert csapata, az első pedig az Almagyar Érseki Szőlőbirtok gárdája, ők vehették át a vándor fakanalat is.

A legfinomabb ételek készültek

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A macok zsűrije nevében Serfőző József értékelt, mint mondta, a világ minden tájáról származó fűszert és növényt használtak a csapatok. Négy gárda indult ebben a kategóriában, harmadikok lettek az E-Gyütt-Mentek, másodikok a Bervai Bad Boys tagjai és elsők a bAnyák.

Az eredményhirdetés után Kozsó lépett színpadra, áthangszerelt dalait együtt énekelte vele a közönség és boldogan szelfiztek vele, amikor lement hozzájuk, a nagy klasszikus Szomorú Szamuráj című dalra pedig felhívta a színpadra a Pettyes tánccsoport tagjait is.

Kozsót Csonka András, majd Báder Elemér követte a színpadon, este pedig Sub Bass Monster lépett föl.