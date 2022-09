A köztudatban Macokfesztiválként ismert program délelőtti részét főként a gyerekek szórakoztatására szentelték. Délutánra viszont sztárvendégeket - így az Irigy Hónajmirigy csapatát, és a Bon Bon együttest - is várnak.

Délelőtt egyebek között PVG Rockyval, illetve Szemerey László bűvésszel és a kiskutyákkal biztosítottak felhőtlen szórakozást a szervezők a résztvevőknek. Mindeközben 13 csapat főzte a lecsót, készítette a mackot. A jelek szerint a tágas új helyszín - a volt bervai Finomszerelvénygyár modellező pályája, az Apátfalvi utca végén - is bevált. Az időjárás pedig a szombati borongós nap után meggondolta magát: hét ágra sütött a nap.

Portálunk kérdésére Bódi Zsolt önkormányzati képviselő, a főszervező Felnémeti Lokálpatrióta Egyesület elnöke örömmel konstatálta, hogy már a déli órákban is sikeres volt a rendezvény. Annak pedig külön is hangot adott, hogy nagyon sok támogatójuk segíti a gasztrofesztivált.

- Kora délután a Felsőtárkányi Asszonykórus, majd a Felnémeti Vadvirágok mutatkoznak be a színpadon - mondta el az elkészült ételek zsűrizése közben a szervező.