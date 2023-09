Folytatódnak a Tarisznyavári - múzeumpedagógiai tematikus foglalkozások szeptember 25-én és 30-án. A Tarisznyavári mulatságok egy színes családi program az őszi napsütésben.

A Dobó utca 12. szám alatt található Várműhely az év során számos élményt adó, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozással várja a diákokat. E helyszín a családokat, baráti társaságokat, egyéni látogatókat is szeretettel fogadja különböző rendezvényein, így a Tarisznyavári Mulatságokon is, melyet ebben az évben immár hetedik alkalommal rendeznek meg. A kora újkori várnép életmódját ismerhetik meg az egyes mesterség-bemutatók alapján. Mialatt új és hasznos ismeretet sajátítanak el a látogatók, az alkotás örömének részesei is lehetnek, mert a vállalkozó szelleműek köpülővel vajat-, nemezjátékot és fajátékot, tűzzománcból díszgombot, vagy akár egy zúzoló nevű hangszert is elkészíthetnek. Megismerkedhetnek a kora újkori hagyományokra épülő konyhával, annak fűszereivel, gyógynövényeivel, valamint ennek a kornak a ruhadarabjaival, öltözködési szokásaival. Elsajátíthatják a szablyavívás alapjait. Aki szeretné kipróbálni ügyességét, bátorságát, az egy kis vitézi akadálypályán ezt megteheti. A legkisebbeket állatsimogató és a hozzá kapcsolódó játékos feladatok várják. A programon résztvevő érdeklődők 15 órakor pedig egy különleges vezetett vársétára indulhatnak, mely érinti a nap témájához kapcsolódó várbeli helyszíneket.