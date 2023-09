Tüskevár, Vuk, A koppányi aga testamentuma – néhány mű azok közül, amiket alighanem mindenki olvasott – vagy legalábbis megismerte valamelyik adaptációját –, s amiért Fekete Istvánt az egyik legismertebb magyar írónak tartják. S aki azonban nem csupán a történeteiről volt híres, hanem a vadászszenvedélyéről is. Saját hitvallása szerint azonban az erdőt nem a vadászatért, a vadászatot viszont az erdőért szerette, amint ez munkáiból is visszatükröződik.

„Az erdő beszél ahhoz, aki ismeri. Kitárja magát, csak meg kell érteni” – volt az ars poeticája, s ez jól érzékelhető a személyes tárgyait bemutató kiállításon is, amit pénteken délután nyitottak meg hivatalosan a Grassalkovich-kastélyban berendezett Kárpát-medencei magyar Vadászati Múzeumban. A „hivatalos” jelzőnek azért is fajsúlyos a jelentése, mivel a tárlatot már február óta megtekinthetik a látogatók, ám a relikviák sora azóta tovább bővült, s a mostani eseményre Amerikából hazalátogatott az író menye, ifjabb Fekete István felesége is. Márta asszony, bár személyesen nem ismerte apósát, mint fogalmazott, beleszeretett a könyveibe, amelyekhez sokszor nem juthatott hozzá új hazájában, ahol 10 éves kora óta él, de ha kellett, fénymásolatok segítségével falta a betűket.

Reprezentatív esemény tanúi lehettünk, nemcsak az életmű kapcsán, bár ehhez is kötődően: felvonult a muzeológus szakma szinte valamennyi észak-magyarországi képviselője, hogy így tisztelegjenek Fekete István, az író, a vadász és – ezt külön is hangsúlyozta szinte mindenki – az ember előtt. Az eseményt dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezetője nyitotta meg, majd mások mellett Janikovszky János, a Móra Ferenc Könyvkiadó vezérigazgatója és Szabó Zoltán nyugalmazott vadászati főfelügyelő méltatta a páratlan szerzőt. A blokk méltó befejezéseként Bukovics János, a Magyar Kultúra Lovagja egy Fekete István-műből idézett részleteket. Az önkormányzatot Szinyei András alpolgármester képviselte.

A tárlatvezetés során a látogatók megismerkedhettek az emlékszoba berendezésével, így egy komplett könyvsarokkal, utazókofferekkel, pipákkal és órákkal, amelyek mind-mind a hagyaték részét képezik. Fekete István méltó helyet kapott a nagy magyar vadászok, köztük Kittenberger Kálmán és gróf Széchenyi Zsigmond mellett, akik egyébként a barátai is voltak.