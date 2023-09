A Hatvany Lajos Múzeumban minden készen áll a Rippl-Rónai kiállításra. Kedd reggel az alkotó festményei is megérkeztek a helyszínre, összesen 90 műalkotást szállítottak Hatvanba. A nagyértékű képeket és a festő személyes tárgyait kettesével vitték fel a múzeum termeibe, majd óvatosan csomagolták ki azokat. A kiállítóhelyen minden feltétel adott, hogy év végéig otthont adjon ezeket a műtárgyaknak. Használják a klímarendszert, illetve a páramentesítő készülékeket is. A világítás is speciális lámpákkal történik, ami nem roncsolja a képek felületét.

A tárlat anyaga a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumból érkezett a hatvani intézménybe. Elhozták a 19. századi alkotó egyik leghíresebb, a Tavaszi munkák című festményét is.

A kiállítás szeptember 27-én délután 2 órakor nyílik meg. Beszédet mond Horváth Richárd polgármester, Kökény Ferenc, a múzeum igazgatója, Szita Károly, Kaposvár polgármestere, valamint Pál-Simon Kornélia művészettörténész-muzeológus. A tárlat december végéig látogatható.