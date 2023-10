Peja kulturális életének meghatározó zene- és énekművészei látogattak Egerbe, ahol szombaton a Civil Közösségek Házában koncertet is adtak. Az érdeklődők klasszikus és albán szerzők komolyzenei műveiből kaptak ízelítőt, de Gajdos Tünde jóvoltából – aki vajdasági magyar, de Pejában járt egyetemre és most is tartja a kapcsolatot az ottani művészeti élet szereplőivel – magyar dalok is fölcsendültek.

Farkas Attila, Eger alpolgármestere köszöntötte a művészeket. Mint mondta, tavaly óta van szorosabb kapcsolata a városnak Pejával, Koszovó budapesti nagykövete oda valósi, s megkereste az egri önkormányzatot, hogy testvérvárosi kapcsolatot alakítsanak ki a két település között. Ők eleget tettek a kérésnek. ennek eredménye a mostani látogatás.

Xhenet Syka Kelmendi, Peja városának kulturális, ifjúsági és sport intézményeinek igazgatója elmondta, nem először jár itt Egerben, ezúttal a legjobb pejai művészekkel jött. A koszovói városnak művészeti egyeteme van, a térség életnek fontos szereplői az egyetem tanárai. Peja a koszovói kulturális élet szíve, van egyeteme, profi zeneiskolája, művészeti iskolája, gyönyörű városi múzeuma és régi bazárja. Keresztény templommal és számos mecsettel, művészeti galériával is rendelkeznek, sok kulturális eseményt szerveznek, Egerben úgy érzi magát, mint a saját városában. Szerinte a két ország között új nemzetközi kapcsolat kezdődik, ők az első városok, akik között kapcsolatfelvétel történt, amiért köszönetet mondanak.

Kifejtette, az új generáció a modern életet preferálja náluk is, de van kulturális örökségük amit megőriznek. Hódít az új trend, de védik a tradícióikat, frissítik a kulturális életüket a modern művészetekkel. Kifejtette, ezzel a koncerttel kezdődik a kapcsolat Egerrel, ők most pejai és albán kultúrát hoztak Egerbe, szeretnék, ha Eger is elvinné a magyart. Ennek sok színtere lehet, hiszen itt van a vár napja, a magyar és a koszovói nemzeti ünnep, a karácsony, el tudnak látogatni egymáshoz és népszerűsíteni tudják egymást.

Gajdos Tündén kívül föllépett Syzana Jakupi, Mimoza Pajaziti, Dardane Nallbani, Besa Berberi, Alba Muqolli és Adelina Paloja, akik zongora és fuvolajátékukkal, illetve énekhangjukkal tették szebbé a délutánt.