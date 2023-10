A Csepeli Munkásotthon adott helyszínt a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjének. Az egy héttel korábban rendezett ifjúsági finálét követően ezúttal a felnőtt előadók produkcióit értékelte a szakmai zsűri, voltak egyéni fellépők és csoportok is, hangszeres és énekes előadók. Heves vármegyéből a Novaji Asszonykórus jutott be a fináléba, amelyen a zsűri Örökös Nagydíjjal ismerte el munkásságukat. A boldogi taggal is szereplő turai Csűrdöngölő Dalárda Vass Lajos Nagydíjat kapott, a megyénkhez közeli Bükkábrányi Népdalkör pedig Kiemelt Nívódíj elismerésben részesült.