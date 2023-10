Mindjárt kezdésnek a Margaret Island egy dalával nyitottak, majd az elmúlt tíz év során az együttes, illetve a közönség kedvenceivé vált dalaikból válogattak, nem egyet újragondolt változatban előadva. A folytatásban spirituálék, többek között az Oh Happy Day következtek csupán zongora kíséretében. Forradalmi műfaji váltás után egy Abba-egyveleg színezte az estet, benne például a Mamma Mia, vagy Waterloo dalokkal. Az egyik csúcspont azonban ezután következett: teljesen élethű hangzásban csendült fel a Queentől a Bohemian Rhapsody, amelyet a nézők vérmérséklettől függően énekeltek, elnémultam nosztalgiáztak, vagy könnyeztek végig.

Nem csoda, hogy ezek után nem könnyű helyzetben lépett a színpadra a vendégkar, a Zeke Katalin vezette Muzsikus Céh, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium kórusa. A gimnazisták azonban remekül helytálltak a már felfokozott hangulatban: egy gospelből, egy Margaret Island-dalból és egy elképesztő ritmikájú, lábdobogással és tapssal kísért tradicionális amerikai népdalból álló blokkokat hosszas, megérdemelt vastapssal jutalmazta a közönség.

A Sound of Spirit a Pesti Vigadóbeli önálló estjének anyagából szemezgetve, a The Rocky Horror Show néhány dalával folytatta a jubileumi gálát, ezt a The Greatest Showman musical This Is Me című dala követte, s a blokk végén a Pejtsik Panna szerezte Sound of Spirit Himnusz is felcsendült. Az énekegyüttes első tíz évének legemlékezetesebb pillanatait felelevenítő vetítés előtt még gospel egyveleg fokozta a hangulatot. A fináléban Bob Marley One Love című világslágerét együtt énekelték a Muzsikus Céhhel és persze a közönséggel. Aki azt hitte, a hangtapadás révén reggae-t fog dúdolni elalvásig, annak nem biztos, hogy igaza lett, mert ráadásként a spritesek még szó szerint zúztak egy jó kis Proud Mary-t, amelyet minden bizonnyal Tina Turner előadásában ismer leginkább a világ.

A jubileumi este ezután véget ért, de elkezdődött a Sound of Spirit második évtizede.