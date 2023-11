Az Egri Szimfonikus Zenekar a következőket tette közzé az újévi koncerttel kapcsolatban az interneten hétfőn délelőtt.

– Kedves Közönségünk! Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy ezúttal ismét nem mi játszunk az újévi koncerteken Egerben, amint erről a program plakátjáról értesülhettünk. A szomorúságon túl, hogy sok-sok év után már nem szórakoztathatjuk Önöket újév napján, felháborodásunknak kell hangot adjunk, hogy Eger “lokálpatrióta” önkormányzata azt a támogatást, amit - deklaráltan a helyi együttes segítéseként - évtizedek óta a zenekar, költségvetésének részeként kapott közpénzből, azt most egy vendégzenekarnak adja. Az évek óta önmagában is nyereséges vállalkozás idei, példátlanul magas jegyáraival pedig Önök duplán fizetik meg az árát a koncerteknek. Mindezt annak a fényében szerettük volna tudatni Önökkel, hogy sajnos idén már biztosan nem találkozunk, mert idei költségvetésünk ezt nem teszi lehetővé. Köszönjük, hogy telt házak mellett játszhattunk ez évi rendezvényeinken. Várjuk Önöket jövőre is! Külön köszönjük és alább csatoljuk a program ötletadójának, Kelemen Csaba színművész lányának, Kelemen Dórának nyilatkozatát ez ügyben - tette közzé a Facebookon az Egri Szimfonikus Zenekar.

A posztban olvasható az Agria Játékok Kft. néhai tulajdonosának lánya által tett nyilatkozat is.

Portálunk kíváncsi volt az újévi hangversenyt az Agria Játékok Kft., vagyis a koncert szervezőjének véleményére is, amint megkapjuk, közzétesszük.