Az Egri Borbarát Hölgyek próbálják feleleveníteni az emlékezetes, régi borkóstolós találkozókat, azok barátságos, beszélgetős, koccintós légkörét. Ezért egy rendezvénysorozattal készültek, melyet havonta egy alkalommal, minden hónap utolsó szerda estéjén 18 órai kezdettel szerveznek meg a Fúzió pincebár és pincészetben.

Így volt ez november utolsó szerdáján, 29-én is, amikor az est moderátora Vass Judit Vincze Béla borászt kérdezte. A vendégek ezeken az estéken nem csak borászként mutatkoznak be, hanem rejtett oldalukat is le-leleplezik. Ahogy minden estén, így a szerdain is a beszélgetés közbeni borkóstolóról maga az est BorÁSZa gondoskodott, hat tételt vidd magával Vincze Béla.