Az Egri Zenészek Egyesületének elnöke pedagógusként végzett, és ezen a pályán is aktívan, szeretettel dolgozik ma is. Hogy a zenész családból származó, többek között Heves megyei Prima-díjjal és Heves Megyéért Kitüntető díjjal is jutalmazott előadóművész milyen életutat járt be eddig, kiktől tanult a legtöbbet, hogyan vélekedik saját magáról és mindkét hivatásáról, hogyan viszonyul a hakni fogalmához - azt megtudhatjuk a vele folytatott izgalmas beszélgetésünkből.

Hallgassa meg teljes adásunkat:

