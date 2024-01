A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pályázatára többen is benyújtották már a pályázatukat, írja az Index. A portál írása szerint a tavaly elbocsátott L. Simon László posztjára decemberben írtak ki pályázatot, amelynek beadási határideje február 5-én jár le. A nyertes március 6-tól töltheti be a pozíciót. Az Index szakmai körökből úgy értesült, nyolc lehetséges jelöl közül közül kerülhet ki a győztes, akik között egri szakember is van. Értesüléseik szerint Offenbächer Ferenc, az egri Kepes Intézet vezetője is oda esélyes lehet. Ő a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) műtárgyszervezési bizottságának elnöke, az ő munkájaként kerültek vissza műkincsek a fertődi Esterházy-kastélyba.

A további hét esélyes jelöl Zsigmond Gábor történész, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettese, Hammerstein Judit jelenlegi megbízott főigazgató, Csapláros Andrea, a szombathelyi Savaria Múzeum igazgatója, Virágos Gábor, a MNM jelenlegi régészeti főigazgató-helyettese, Csornay Boldizsár, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese, Kálnoki-Gyöngyössy Márton régész, történész, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának korábbi igazgatója. Az Index szeritn nem biztos, hogy pályázik Lezsák Gabriella régész, a Történettudományi Intézet tudományos munkatársa.