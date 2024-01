Idén is megrendezik a városbált a településen. Az eseményt a koronavírus-járvány és a gazdasági nehézségek miatt az elmúlt években nem tartották meg, ezúttal azonban örülhetnek a táncos lábúak és a jótékonykodók. A reprezentatív est február 24-én, szombaton, 18 órakor kezdődik, azon mások mellett fellép Zséda is. Az idei rendezvény hangulatát a Moulin Rouge világa ihlette. A városbálokból befolyt összeggel támogatták már a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményét, a mentőszolgálatot, a védőnői szolgálatot és a helyi gyermekorvosi rendelőket is. Ezúttal a hatvani óvodák alapítványainak ajánlják fel az esemény bevételét.