– Középiskolások idézték fel Petőfi látogatását a gyöngyösi Vachott-családnál. Az érdeklődők, az időben valóban visszarepülve a XIX. századba, személyesen találkozhattak a család tagjaival, majd maga Petőfi Sándor is betér a szalonba egy jóízű beszélgetésre, közös szelfizésre egy gyöngyösi alteregója révén. Májusban egy zenés estünk is volt: könyvtárunk Hangzóna névre keresztelt zenei részlegében Balog Judit, Nagy Tibor Wyrág, Pesti Csaba és Szabó Dénes előadásában a költő szerelemről, borról és hevesi tájakról szóló versei csendültek fel újszerű, megzenésített formában. Júniusban olvasóversenyt hirdettünk Olvassunk a nyáron 200-asokat! címmel: 1823 ugyanis Petőfi mellett Madách Imrének is a születési éve, sőt, Kölcsey Ferenc is ebben az évben véglegesítette a Himnusz szövegét. A felhívásra jelentkezőknek ősszel vetélkedőt szerveztünk – részletezte Szekeresné Sennyey Mária.

A Petőfi 200 alkalmából július 31-én katartikus videóval emlékezett meg a népszerű DWD duó – Szabó Dénes és Nagy Wyrág Tibor – arról a napról, amelyen 1849-ben lezajlott a Petőfi Sándor számára végzetes csata Segesváron. Ezúttal Petőfi Szemek, mindenható szemek! című versét zenésítették meg.

Szekeresné Sennyey Mária

– Ősszel az Országos Könyvtári Napok során a Petőfi Irodalmi Múzeum János vitéz előadásait láthatták a különböző iskolai korosztályok. Ezután a Petőfiről monográfiát írt Berényi Anna író volt a vendégünk, és ekkor tartottuk az Olvassunk a nyáron 200-asokat! olvasóvetélkedőt is. Ezt követően Varga Kamill ferences szerzetes, a Gyöngyösi Alsóvárosi Ferences Plébánia káplánja a könyvtárunkban egy rendhagyó irodalomórán beszélt a Petőfi Sándorhoz való kötődéséről középiskolásoknak. Szerveztünk egy Petőfi- és Vachott-tematikájú kiállítás paverpol technikával. A városi Kapcsolódások napján a Vachott Kör is fellépett a Fő téren – sorolta Szekeresné Sennyey Mária.