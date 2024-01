A veretek a típus legnagyobb számban ismert Kárpát-medencei csoportjába sorolhatók a XIV–XV. századból

Forrás: mki.gov.hu

– A téglalap alakú veret hátoldalán megfigyelhetők a textil- vagy bőrövre történő felerősítés nyomai is: a vasszegecsek elkalapálása előtt azokra egy-egy bronzlemez alátétet helyeztek, így a szegecsek végeinek tömörítése után azok nagyobb felületen felfeküdve nem szakadtak ki az öv anyagából. A bronzlemez oxidációja során keletkezett zöld színű patina kerek nyomai ma is láthatók a veretek hátoldalán, továbbá kereszteződő, páhuzamos bekarcolt vonalak is. Mivel a sírt a temetés után bizonytalan nagyságú idő elteltével bolygatás érte, ezért nem zárható ki, hogy az egykor nagyobb számú csontdíszt – vagy további egyéb leleteket is – tartalmazott, hiszen a hasonló öveken több veret mellett még szíjvég és lyukvédő veretek is lehettek – részletezte dr. Horváth Ciprián.

Az övön alkalmazott hasonló vereteket és csatokat kedvező tulajdonságai miatt általában szarvasmarha lábszárcsontjából készítették el. A közepén lévő kerek elemeket esztergálással, a lyukakat fúrással, a széleken lévő fogazást pedig véséssel alakították ki, folytatta az igazgató.