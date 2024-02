Balu, a józanító pofonokat osztogató tanár-apa, kiöregszik és elhagyja neveltjét. Balogh András a szerepben önmagát hozza, sok az önreflexió a szerep megformálásában, ám jól hasznosul a belőle fakadó kedvesség és szeretet. Tagadhatatlan sláger az általa beindított Nagy Pofonofon! Bagira,a párduc méltó anyakép a fiatal vadembernek, jól együttműködik Baluval. Misurák Tünde fekete jelmezben meggyőző és megindító, és énekes szólója emlékezetes (Beszél a szél). A musicalben a feljátszott zenei alapokra általában mindenki nagyon jól énekel. Az előadás zenei vezetője ezúttal is Nagy Zoltán. Sikerült nagyjából egy szintre hoznia a különböző ének-előképzettségű színészgárdát!

A majmócák rapje emlékezetes (Itt “kicsillog” Szőke Olivér és Csathó Norbert kettőse, akik egyébként is erősítik a főszereplők, no meg a gyerekszereplők, gondolom Emődi Attila neveltjei) által megteremtett összhatást. Az egri előadásban különösen sikerült az ájtatoskodó, hullaszállító és temetkezései feladatokat ellátó keselyű csapat, a Kegyelet Egylet szving és ragtime-betétje. Vezérük Csil (Rácz János) színpadi alakítása kimagasló. Sikerült megtalálni a ragadozó madarak, és ragadozó jellemek mozgásának karikírozását, fekete-fehér-piros jelmezük is kitűnő! (A jelmeztervező Bíró Nóra). A Kát alakító kígyó, méregzöld kosztümje hosszú nyúlvánnyal ötletesen megjelenített. A kígyó vedlő bőrébe bújtatott Dimanopulu Afrodité most is pontosan kidolgozottan, szarkasztikus iróniával formálja meg szerepét. Nagy András, Buldeó a kétszínű ember- vadász szerepében ezúttal is árnyalt alakítást nyújt, (mostanában rendre ilyen feladatokat osztanak rá.) Rá utalva mondja Bagira: „Az ember szörnyeteg, de nagyszerű csodákra is képes.” Jól működik a falusi bennszülöttek csapata Raikovich Viktóriával a főbb női szerepben.