A gyöngyösi születésű és a Berze Nagy János Gimnáziumban érettségiző Kerek Dávid most először mutatkozik be Egerben, rögtön A dzsungel könyve című musical Maugijaként. A Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész zenés osztályának növendéke a gyöngyösi élményekről, eddigi szerepeiről, és a Gárdonyi Géza Színházban zajló próbafolyamatról is mesélt.

Hallgassa meg teljes adásunkat:

